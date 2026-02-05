Adoção de cães e gatosAscom
Durante a feira, o público poderá conhecer os animais disponíveis para adoção e o trabalho da Superintendência de Proteção Animal, responsável pelo acolhimento e encaminhamento dos cães e gatos para novos tutores.
Todos os animais receberam a primeira dose de vacina e seguem com acompanhamento veterinário da Prefeitura.
Após a adoção, os tutores podem solicitar a castração gratuita, conforme critérios técnicos de idade e condições de saúde. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br ou pelo WhatsApp (22) 99778-2216, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (somente mensagens).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.