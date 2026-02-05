Adoção de cães e gatos - Ascom

Adoção de cães e gatosAscom

Publicado 05/02/2026 16:44

Cabo Frio - A Secretaria de Agricultura e Pesca de Cabo Frio realiza neste sábado (7) uma edição da Feira de Adoção Animal. O evento acontece na Rua Itajuru, nº 68, no Centro, das 9h30 às 13h, e oferece cães e gatos resgatados pelo Canil Municipal.



Durante a feira, o público poderá conhecer os animais disponíveis para adoção e o trabalho da Superintendência de Proteção Animal, responsável pelo acolhimento e encaminhamento dos cães e gatos para novos tutores.



Todos os animais receberam a primeira dose de vacina e seguem com acompanhamento veterinário da Prefeitura.



Após a adoção, os tutores podem solicitar a castração gratuita, conforme critérios técnicos de idade e condições de saúde. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br ou pelo WhatsApp (22) 99778-2216, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (somente mensagens).