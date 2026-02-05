Poste pega fogo - Rádio RCFM

Publicado 05/02/2026 14:42

Cabo Frio - Um incêndio em um poste mobilizou o Corpo de Bombeiros e interditou um trecho da Rua Érico Coelho, no Centro de Cabo Frio, na manhã desta quinta-feira (5). A via é uma das mais movimentadas do comércio da cidade.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo conter as chamas antes que o fogo se espalhasse ou atingisse imóveis próximos.



Por medida de segurança, a área foi isolada e a passagem de pedestres ficou temporariamente proibida. A orientação é que a população evite o trecho até que a situação seja completamente normalizada.



Ainda não há confirmação sobre o que provocou o incêndio, mas a principal suspeita é de que um curto-circuito tenha causado as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.