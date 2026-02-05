Poste pega fogo Rádio RCFM
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo conter as chamas antes que o fogo se espalhasse ou atingisse imóveis próximos.
Por medida de segurança, a área foi isolada e a passagem de pedestres ficou temporariamente proibida. A orientação é que a população evite o trecho até que a situação seja completamente normalizada.
Ainda não há confirmação sobre o que provocou o incêndio, mas a principal suspeita é de que um curto-circuito tenha causado as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
