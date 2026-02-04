Ação de limpeza Ascom
A ação teve como objetivo a fiscalização de estabelecimentos que realizam descarte de entulhos fora das normas e a ocupação de áreas públicas.
Durante a operação, foram retirados mais de dez caminhões de resíduos, permitindo a liberação de vias no bairro.
Estabelecimentos comerciais, entre eles uma borracharia, uma loja de material de construção e um lava a jato, foram notificados para realizar a regularização junto aos órgãos competentes.
Foi informado que o descarte de lixo e entulho fora dos locais autorizados é classificado como crime ambiental e pode resultar em aplicação de multas. O município solicita a colaboração da população para a preservação dos espaços urbanos.
Denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais: • Questões Ambientais: Secretaria de Meio Ambiente – (22) 3199-1313
- Limpeza e Entulhos: Comsercaf – (22) 3318-0027
