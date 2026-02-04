Ação de limpeza - Ascom

Ação de limpeza Ascom

Publicado 04/02/2026 16:40

Cabo Frio - Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (4), uma ação de limpeza na Reserva do Peró. A atividade foi conduzida pela equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, em conjunto com a Guarda Marítima e Ambiental e a Comsercaf.



A ação teve como objetivo a fiscalização de estabelecimentos que realizam descarte de entulhos fora das normas e a ocupação de áreas públicas.



Durante a operação, foram retirados mais de dez caminhões de resíduos, permitindo a liberação de vias no bairro.



Estabelecimentos comerciais, entre eles uma borracharia, uma loja de material de construção e um lava a jato, foram notificados para realizar a regularização junto aos órgãos competentes.



Foi informado que o descarte de lixo e entulho fora dos locais autorizados é classificado como crime ambiental e pode resultar em aplicação de multas. O município solicita a colaboração da população para a preservação dos espaços urbanos.



Denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais: • Questões Ambientais: Secretaria de Meio Ambiente – (22) 3199-1313



- Limpeza e Entulhos: Comsercaf – (22) 3318-0027

Ação de limpeza Ascom