Ordenamento e preservação ambiental - Ascom

Ordenamento e preservação ambiental Ascom

Publicado 03/02/2026 18:41

Cabo Frio - A Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento realizou ações de ordenamento e preservação ambiental nas praias de Cabo Frio entre os dias 3 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.



No período, agentes ambientais registraram 741 ocorrências relacionadas a irregularidades. As ações incluíram manutenção de placas de educação ambiental, fiscalização de áreas públicas e intervenções para proteção de espaços sensíveis.



No bairro Novo Portinho e na Orla das Palmeiras, foram reinstalados mourões para delimitação de áreas protegidas. Na Praia do Forte, foi realizada manutenção das bituqueiras instaladas na areia. Em marinas e pousadas, a equipe executou a adesivação com orientações sobre a proibição de alimentar gaivotas.



Novas placas informativas foram instaladas em pontos como o Bolsão da Juju e a Ilha do Japonês. Para restringir o acesso irregular de veículos, foi implantada uma barreira na Praia da Passagem.



De acordo com o levantamento da secretaria, as principais infrações registradas foram a presença de animais na areia, com 184 ocorrências, principalmente no Peró e no Pontal do Peró; atividades com bola, com 152 registros, concentrados na Praia do Forte; e poluição sonora e uso de caixas de som, com 139 ocorrências, identificadas em diversas praias, especialmente no Peró e na Ilha do Japonês.



Também foram constatados casos de veículos e pessoas em áreas de vegetação, além do descarte irregular de resíduos, incluindo garrafas de vidro.



Paralelamente às ações de fiscalização, os agentes ambientais realizaram orientações a frequentadores das praias e pescadores, com informações sobre descarte adequado de resíduos e manejo de materiais de pesca.