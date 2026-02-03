Detro autua 24 veículos irregularesAscom
Detro autua 24 veículos irregulares em Cabo Frio e reforça combate ao transporte clandestino
Ação em Tamoios identificou motoristas de "lotada" operando sem autorização; órgão alerta para riscos à segurança
Confronto policial termina com um morto e dois presos na Reserva do Peró, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (2) e resultou na apreensão de armas, munições, veículo roubado e outros materiais
Guarda Civil Municipal registra ações de segurança, resgate ambiental e apoio à população em Cabo Frio
Ocorrências foram atendidas em áreas urbanas, praia e regiões residenciais
Cabo Frio define plano integrado de segurança para o Carnaval 2026
Reunião no 25º BPM reuniu forças de segurança, secretarias municipais e representantes dos blocos
Família procura por homem desaparecido em Cabo Frio desde o último dia 22
Warley Gomes da Silva, de 34 anos, foi visto pela última vez no município e familiares pedem ajuda da população para localizar seu paradeiro
Programa "Emprego Já!" oferece 643 vagas de trabalho em Cabo Frio
Oportunidades estão distribuídas entre diferentes setores e empresas, incluindo comércio, construção civil, serviços, hotelaria e logística
