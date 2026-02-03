Detro autua 24 veículos irregulares - Ascom

Detro autua 24 veículos irregulares

Publicado 03/02/2026 14:17

Cabo Frio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ) realizou, nesta segunda-feira (2), uma ação de fiscalização em Tamoios, distrito de Cabo Frio, e autuou 24 veículos que operavam transporte irregular de passageiros, conhecido como “lotada”.

De acordo com o Detro, a operação foi motivada por denúncias recebidas pela Ouvidoria, que apontavam veículos circulando sem autorização em uma área turística da Região dos Lagos. O órgão reforça que a prática é ilegal e sujeita os condutores a multas e outras penalidades administrativas.

O transporte clandestino coloca em risco a segurança de passageiros e motoristas, já que os veículos não passam por inspeções regulares e não oferecem garantias mínimas exigidas para a prestação adequada de um serviço público. O Detro destacou que a ação faz parte do trabalho contínuo de combate ao transporte irregular na região.