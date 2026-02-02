Carteira de trabalho - Reprodução

Publicado 02/02/2026 16:56

Cabo Frio - O programa “Emprego Já!”, em Cabo Frio, oferece 643 vagas de trabalho, distribuídas entre 139 empresas, além de 11 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), conforme planilha atualizada neste domingo (1º). As oportunidades são destinadas à ampla concorrência e abrangem diferentes serviços e funções.

Em comparação a dezembro de 2025, janeiro de 2026 apresentou um aumento de 57 novas vagas. Mesmo com o volume sazonal de contratações no início do ano, a última semana do mês manteve o ritmo de crescimento, com destaque para o varejo e a construção civil — setor em que uma única empresa está recrutando 51 profissionais.

Entre os dias 15 e 31 de janeiro, foram realizados 112 atendimentos via WhatsApp, pelo número (22) 99832-2974. O canal é destinado ao esclarecimento de dúvidas, envio e atualização de currículos, além de oferecer suporte aos departamentos de Recursos Humanos para a inclusão de novas oportunidades.

Empresários interessados em divulgar vagas podem realizar um cadastro simples pelo link: empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa.

O Tubarão Atacadão, novo parceiro do programa, realizará um processo seletivo para a contratação de 30 colaboradores para a unidade do bairro São Cristóvão, com inauguração prevista para o início de fevereiro.

Data: de segunda-feira (2) a quinta-feira (5).

Horário: a partir das 13h.

Local: Universidade Estácio de Sá.

Requisitos: comparecer com currículo atualizado (impresso), documento de identificação e caneta.

Balanço (15 a 31 de janeiro)

Novos currículos cadastrados: 103

Total acumulado de currículos: 4.940

Vagas de ampla concorrência: 643

Vagas exclusivas para PCDs: 11

Empresas ativas na plataforma: 139

Cargos com maior oferta:

Vendedor(a): 58 vagas

Operador(a) de Caixa: 42 vagas

Operador(a) de Loja: 40 vagas

Açougueiro(a): 22 vagas

Garçom/Garçonete: 21 vagas