Equipamentos musicais furtados de um DJ - Reprodução/PM

Publicado 02/02/2026 13:44

Cabo Frio - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na recuperação de equipamentos musicais furtados de um DJ na tarde deste sábado (31), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, na Praça Porto Rocha, no Centro da cidade.



De acordo com informações do Serviço Reservado do 25º BPM, a equipe foi acionada após a vítima identificar que seus pertences estariam sendo anunciados para venda em uma plataforma online. A partir do contato mantido com o suposto vendedor, um encontro foi marcado em frente a uma drogaria localizada na praça.



No local, um homem de 38 anos foi abordado pelos policiais e, com ele, foram encontrados um equipamento de mixagem e duas caixas de som. Questionado, ele afirmou que apenas intermediava a venda dos produtos a pedido de um conhecido.



Em continuidade à ação, os agentes se dirigiram até a residência do homem apontado como responsável pela negociação, que informou ter trocado os equipamentos com um terceiro indivíduo, em permuta por um pássaro que ainda não havia sido entregue. O suspeito foi contatado e compareceu ao endereço, onde alegou ter encontrado os materiais em uma área de mata, no bairro Portinho.



Ainda segundo a polícia, o homem conduziu as equipes até sua residência, onde entregou outros dois computadores. Todos os envolvidos foram encaminhados à unidade policial, ouvidos pela autoridade de plantão e, posteriormente, liberados.



Os equipamentos recuperados foram devolvidos ao casal de músicos, vítimas do furto.