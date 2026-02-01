Onze cães e gatos são adotadosAscom

Renata Cristiane
Cabo Frio - A Secretaria de Agricultura e Pesca realizou neste sábado (31) a segunda edição de 2026 da Feira de Adoção de Animais, em um estabelecimento comercial no bairro Itajuru, em Cabo Frio. Ao todo, onze cães e gatos foram adotados.

Na feira, os visitantes puderam conhecer os animais disponíveis e observar parte das atividades da Superintendência de Proteção Animal.

Todos os animais adotados já haviam recebido a primeira dose de vacina e continuam recebendo acompanhamento veterinário. Eles também têm direito à castração gratuita, conforme critérios técnicos de idade e saúde.

Pessoas interessadas em adotar podem procurar o Canil Municipal de Cabo Frio, apresentando documento de identidade e comprovante de residência. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Mais informações estão disponíveis pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br ou pelo WhatsApp (22) 99778-2216 (somente mensagens).
