Onze cães e gatos são adotadosAscom

Publicado 01/02/2026 23:28

Cabo Frio - A Secretaria de Agricultura e Pesca realizou neste sábado (31) a segunda edição de 2026 da Feira de Adoção de Animais, em um estabelecimento comercial no bairro Itajuru, em Cabo Frio. Ao todo, onze cães e gatos foram adotados.



Na feira, os visitantes puderam conhecer os animais disponíveis e observar parte das atividades da Superintendência de Proteção Animal.



Todos os animais adotados já haviam recebido a primeira dose de vacina e continuam recebendo acompanhamento veterinário. Eles também têm direito à castração gratuita, conforme critérios técnicos de idade e saúde.



Pessoas interessadas em adotar podem procurar o Canil Municipal de Cabo Frio, apresentando documento de identidade e comprovante de residência. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.



Mais informações estão disponíveis pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br ou pelo WhatsApp (22) 99778-2216 (somente mensagens).