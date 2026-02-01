Onze cães e gatos são adotadosAscom
Na feira, os visitantes puderam conhecer os animais disponíveis e observar parte das atividades da Superintendência de Proteção Animal.
Todos os animais adotados já haviam recebido a primeira dose de vacina e continuam recebendo acompanhamento veterinário. Eles também têm direito à castração gratuita, conforme critérios técnicos de idade e saúde.
Pessoas interessadas em adotar podem procurar o Canil Municipal de Cabo Frio, apresentando documento de identidade e comprovante de residência. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.
Mais informações estão disponíveis pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br ou pelo WhatsApp (22) 99778-2216 (somente mensagens).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.