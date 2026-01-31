"Presente Às Águas" - Reprodução

Cabo Frio - A Praia do Forte, em Cabo Frio, recebe neste domingo (1º) e segunda-feira (2) a 20ª edição do evento “Presente às Águas”, dedicado a louvar e homenagear Iemanjá, divindade do panteão africano cultuada em todo o Brasil nas religiões Umbanda e Candomblé. A iniciativa reúne participantes para a realização de atividades religiosas e culturais no local.



A programação inclui apresentações culturais, cânticos, cortejo e a entrega de oferendas ao mar, com a participação de comunidades tradicionais, grupos culturais e visitantes.



Confira a programação:



Domingo, 1º de fevereiro



10h – Abertura do evento com a chegada das baianas pelas areias no Canto do Forte

12h – Oficina de turbante

13h às 17h – Atividades culturais (Jongo, Capoeira, Samba de Roda, apresentações de toques e danças afro)

18h – Apresentação musical com Nega Mari



Segunda-feira, 2 de fevereiro



09h – Carreata saindo do Asè Parque São Jorge, passando pelo Jardim Esperança

10h – Chegada do presente no Canto do Forte e início do segundo dia do evento

12h – Toque e dança afro

14h – Missa campal

15h – Umbanda

16h – Candomblé

17h – Entrega do presente ao mar



As atividades seguem no distrito de Tamoios no sábado (7), no Pontal de Santo Antônio.



Programação em Tamoios



08h – Concentração

11h – Procissão saindo do Poliesportivo até o Portal

12h – Xirê de Candomblé

13h – Missa com o bispo Dom Joanir

13h40 às 14h40 – Almoço

15h – Xirê de Umbanda

16h – Entrega dos balaios

17h – Apresentação musical com Paula Azevedo e Samba de Terreiro