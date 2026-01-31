"Presente Às Águas"Reprodução
A programação inclui apresentações culturais, cânticos, cortejo e a entrega de oferendas ao mar, com a participação de comunidades tradicionais, grupos culturais e visitantes.
Confira a programação:
Domingo, 1º de fevereiro
10h – Abertura do evento com a chegada das baianas pelas areias no Canto do Forte
12h – Oficina de turbante
13h às 17h – Atividades culturais (Jongo, Capoeira, Samba de Roda, apresentações de toques e danças afro)
18h – Apresentação musical com Nega Mari
Segunda-feira, 2 de fevereiro
09h – Carreata saindo do Asè Parque São Jorge, passando pelo Jardim Esperança
10h – Chegada do presente no Canto do Forte e início do segundo dia do evento
12h – Toque e dança afro
14h – Missa campal
15h – Umbanda
16h – Candomblé
17h – Entrega do presente ao mar
As atividades seguem no distrito de Tamoios no sábado (7), no Pontal de Santo Antônio.
Programação em Tamoios
08h – Concentração
11h – Procissão saindo do Poliesportivo até o Portal
12h – Xirê de Candomblé
13h – Missa com o bispo Dom Joanir
13h40 às 14h40 – Almoço
15h – Xirê de Umbanda
16h – Entrega dos balaios
17h – Apresentação musical com Paula Azevedo e Samba de Terreiro
