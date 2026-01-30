ProconAscom
Procon fiscaliza acessibilidade em comércios do Centro de Cabo Frio
Após denúncia, ação vistoriou cerca de 50 estabelecimentos e cobrou adequações para garantir atendimento a pessoas com deficiência
Cabo Frio divulga a programação oficial do Carnaval 2026
São mais de 60 blocos de rua do Centro a Tamoios, em uma festa diversificada e organizada
Orçamento 2026: vereadores de Cabo Frio destinam R$ 28,6 milhões em emendas impositivas
Cada parlamentar destinou R$ 1.683.778,23 para projetos prioritários na cidade
Mart, em Cabo Frio, recebe a exposição "Memórias Salgadas" sobre a Lagoa de Araruama
Abertura acontece na próxima terça-feira (3), às 17h, com palestra do historiador e pesquisador Pierre de Cristo
Missa de 7º dia da primeira-dama Aline Rabelo Azevedo será celebrada nesta sexta-feira (30), em Cabo Frio
Celebração acontece às 19h, na Igreja Matriz Auxiliar, e é aberta a familiares, amigos e à comunidade em geral
"TERROR DA BANDIDAGEM"/ Mauro Bernardo dá recado claro a facção que tentou invadir área pública de Cabo Frio
Secretário adjunto de Meio Ambiente aparece armado em vídeo, mostra placa do TCP e afirma que invasão não será tolerada
