29/01/2026

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, com uma festa descentralizada, inclusiva e organizada, que acontecerá em diversos pontos da cidade, como Praia do Forte, Orla das Palmeiras, Passagem, São Cristóvão, Peró, Maria Joaquina e Tamoios, com atrações para todos os públicos, estrutura de segurança e valorização da cultura, do turismo e da economia local.



Confira a programação:



Sábado, 07 de fevereiro



- 17h – Bloco Encosta Que Ele Cresce – Concentração: Rua Ismar Gomes de Azevedo, 284, Centro

Domingo, 08 de fevereiro



- 7h – Corrida Folia Run – Praia do Forte

⁠- 13h – Bloco Boi da Barra – Concentração: Rua Almirante Barroso, Praia do Forte

- ⁠15h – Bloco da Farinha – Concentração: Rua Bento José Ribeiro, Centro

Terça-feira, 10 de fevereiro



- 16h – Encontro de Terça – Local: Costa Azul Iate Clube, Gamboa

Quarta-feira, 11 de fevereiro



- 9h – Bloco De Perto Ninguém é Normal – Concentração: Praça da Cidadania, Praia do Forte

Sexta-feira, 13 de fevereiro



- 14h – Bloco A Moda C – Concentração: Canto do Forte, Praia do Forte

⁠- 18h – Abertura Oficial do Carnaval 2026 – Estação do Carnaval na Praia do Forte

⁠- 19h – Bloco Brincareta – Concentração: Praça da Cidadania, Praia do Forte

⁠- 19h – Bloco Hidroginástica Tamoyo – Concentração: Tamoyo Esporte Clube, Centro

- 20h – Bloco da Inclusão e Bloco Os Brasileirinhos – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

Sábado, 14 de fevereiro



- 8h – Bloco Alternativo Resistência – Concentração: Orla das Palmeiras

⁠- 8h – Bloco Novos Começos – Concentração: Av. Hilton Massa, Praia do Forte

⁠- 9h – Bloco da Saúde – Concentração: Praça Gentil Gomes de Faria, Passagem

⁠- 10h – Bloco Celebridade – Concentração: Praça de Esportes do Itajurú

⁠- 13h – Bloco Terra Prometida – Concentração: Dunas Pretas, Praia do Forte

- ⁠14h – Bloco da Latinha – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

⁠- 15h – Bloco Os Brahmeiros – Concentração: Estação do Carnaval no Peró

⁠- 16h – Bloco Mico-leão da Cara-Preta e Bloco Boêmios da Folia – Concentração: Circuito da Folia na Orla de Unamar

- ⁠16h – Bloco Que Merda É Essa? – Concentração: Rua Major Belegard, 171, Centro

⁠- 16h – Bloco Unidos de Praibola – Concentração: Praça da Bandeira, Passagem

⁠- 17h – Bloco Amigos do Mineiro – Concentração: Rua Alex Novelino, 119, Vila Nova

⁠- 17h – Bloco Atura ou Surta – Concentração: Av. Boulevard Canal, Centro

⁠- 17h – Bloco Gentileza Gera Gentileza – Concentração: Rua Natanael Ribeiro de Almeida, Vila Nova

⁠- 18h – Bloco Azul e Branco – Concentração: Estação do Carnaval na Praça de São Cristóvão

- ⁠18h – Bloco Brincareta – Concentração: Estação do Carnaval na Orla das Palmeiras

- ⁠18h – Bloco Degusta Vinho – Praça do Jardim Caiçara, próximo à UPA Parque Burle

Domingo, 15 de fevereiro



- 13h – Bloco Cê É Filho De Quem? – Concentração: Rua Prof. Miguel Couto, Centro

⁠- 13h – Bloco das Damas – Concentração: Quadra da Vermelho e Branco, Rua Antônio Feliciano de Almeida, Passagem

⁠- 13h – Bloco do Risco – Concentração: Rua Luiz Feliciano Cardoso, Praia do Siqueira

⁠- 14h – Bloco da Coruja – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

⁠- 15h – Bloco Perocão – Concentração: Estação do Carnaval no Peró

⁠- 16h – Bloco Bota Fé – Concentração: Circuito da Folia na Orla de Unamar

⁠- 16h – Bloco Down Dance – Concentração: Centro de Reabilitação, Av. Henrique Terra, Portinho

- ⁠17h – Bloco Amigos do Mineiro – Concentração: Rua Alex Novelino, 119, Vila Nova

- ⁠17h – Bloco Parókia – Concentração: Rua Jorge Lóssio, Centro

⁠- 17h – Bloco Planeta Folia – Concentração: Rua Cecília, Jardim Caiçara

⁠- 18h – Bloco Brincareta – Concentração: Estação do Carnaval na Orla das Palmeiras

⁠- 19h – Bloco Vermelho e Preto – Concentração: Estação do Carnaval na Praça de São Cristóvão

Segunda-feira, 16 de fevereiro



- 13h – Bloco Tá Doido – Concentração: Rua Lourival Francisco de Oliveira, Jardim Esperança

⁠- 14h – Bloco Carnagay – Concentração: Duna Preta, Praia do Forte

⁠- 14h – Bloco Oh Sorte + Foleyzada – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

- ⁠15h – Bloco Perocão – Concentração: Estação do Carnaval no Peró

⁠- 15h – Discaralhabloco – Concentração: Praça da Bandeira, Passagem

⁠- 16h – Bloco Mico-leão da Cara-Preta e Bloco Boêmios da Folia – Concentração: Circuito da Folia na Orla de Unamar

⁠- 17h – Bloco Amigos do Mineiro – Concentração: Rua Alex Novelino, 119, Vila Nova

- ⁠18h – Bloco Os Piratas – Concentração: Praça Gentil Faria, Passagem

⁠- 18h – Bloco Rala Ovo – Concentração: Concentração: Estação do Carnaval na Praça de São Cristóvão

Terça-feira, 17 de fevereiro



- 13h – Bloco Boi da Barra – Concentração: Rua Almirante Barroso, Praia do Forte

⁠- 13h – Bloco Cê é Filho de Quem? – Concentração: Rua Prof. Miguel Couto, Centro

- ⁠13h – Bloco das Damas – Concentração: Quadra da Vermelho e Branco, Rua Antônio Feliciano de Almeida, Passagem

⁠- 14h – Bloco Família É Mole Mas É Meu – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

⁠- 16h – Bloco Amigos Do Tangará, Concentração: Quadra da Praça de Alimentação, Caminho de Búzios

⁠- 16h – Bloco Bota Fé – Concentração: Circuito da Folia na Orla de Unamar

⁠- 16h – Bloco Shrekão – Concentração: Estação do Carnaval no Peró

⁠- 17h – Bloco Amigos do Mineiro – Concentração: Rua Alex Novelino, 119, Vila Nova

⁠- 17h – Bloco Parókia – Concentração: Rua Jorge Lóssio, Centro

⁠- 18h – Bloco Brincareta – Concentração: Estação do Carnaval na Orla das Palmeiras

Quarta-feira, 18 de fevereiro



- 16h – Bloco da Cidadania – Concentração: Praça da Cidadania, Praia do Forte

⁠- 17h – Bloco DiCabo a Rabo – Concentração: Praça Gentil Gomes de Faria, Passagem

Sexta-feira, 20 de fevereiro



- 14h – Bloco Delas – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

Sábado, 21 de fevereiro



- 14h – Bloco Quero Mais – Concentração: Estação do Carnaval na Praia do Forte

⁠- 14h – Bloco Unidos Do Boi Cabrunco – Concentração: Praça das Dunas, Manoel Corrêa

⁠- 17h – Bloco Unidos da Gamboa – Concentração: Praça Major Terra, Gamboa

Domingo, 22 de fevereiro



- 13h – Bloco Jacaré Folia: Concentração: Praça do Pomar 2, Jacaré

⁠- 15h – Bloco Os Atrazados: Concentração: Campo do Morubá

Sábado, 28 de fevereiro



- 17h – Bloco União do Arrastão – Concentração: Estacionamento da Rua dos Biquinis, Gamboa

Domingo, 1º de março



- 15h – Bloco BM Folia – Concentração: Campo da Boca do Mato

*A programação está sujeita a alteração sem aviso prévio, sob responsabilidade de seus organizadores.