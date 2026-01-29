Mauro Bernardo dá recado claro a facçãoReprodução
Em vídeo que circula nas redes sociais, Bernardo mostra a placa instalada no terreno e rebate a suposta tentativa de intimidação. “Nós estamos aqui numa área que pertence à Prefeitura de Cabo Frio e o pessoal do TCP assumiu essa área para eles”, afirma. Segundo ele, a ocupação irregular não será tolerada e a fiscalização vai continuar atuando para impedir invasões em áreas públicas.
Além de diretor de Fiscalização, Mauro Bernardo é secretário adjunto de Meio Ambiente e não atua apenas atrás da mesa. Ele costuma ir pessoalmente às operações e tem comandado ações de combate a invasões e ocupações irregulares no município – o que ajuda a explicar por que seu recado não foi nada sutil.
Policial militar reformado, Bernardo aparece nas imagens armado e faz declarações em tom de advertência aos criminosos, reforçando a fama de “terror da bandidagem”. Em um dos trechos mais comentados do vídeo, dispara: “Vai levar chumbo”. A mensagem, segundo ele, é direta: facção nenhuma manda em área pública de Cabo Frio.
Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões relacionadas ao caso. A Prefeitura ainda não divulgou nota informando se o episódio foi formalmente comunicado às autoridades policiais ou se haverá reforço na fiscalização da área.
