Mauro Bernardo dá recado claro a facção - Reprodução

Mauro Bernardo dá recado claro a facçãoReprodução

Publicado 29/01/2026 14:32

Cabo Frio - O diretor de Fiscalização do Meio Ambiente de Cabo Frio, Mauro Bernardo, resolveu deixar claro que terreno da Prefeitura não aceita “aviso informal”. Ele reagiu publicamente a uma tentativa de invasão atribuída a integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), após encontrar no local uma placa com a inscrição: “Área particular, não mexer. Assinado TCP”. O detalhe é que a área, de particular, não tinha nada – pertence ao município.



Em vídeo que circula nas redes sociais, Bernardo mostra a placa instalada no terreno e rebate a suposta tentativa de intimidação. “Nós estamos aqui numa área que pertence à Prefeitura de Cabo Frio e o pessoal do TCP assumiu essa área para eles”, afirma. Segundo ele, a ocupação irregular não será tolerada e a fiscalização vai continuar atuando para impedir invasões em áreas públicas.



Além de diretor de Fiscalização, Mauro Bernardo é secretário adjunto de Meio Ambiente e não atua apenas atrás da mesa. Ele costuma ir pessoalmente às operações e tem comandado ações de combate a invasões e ocupações irregulares no município – o que ajuda a explicar por que seu recado não foi nada sutil.



Policial militar reformado, Bernardo aparece nas imagens armado e faz declarações em tom de advertência aos criminosos, reforçando a fama de “terror da bandidagem”. Em um dos trechos mais comentados do vídeo, dispara: “Vai levar chumbo”. A mensagem, segundo ele, é direta: facção nenhuma manda em área pública de Cabo Frio.



Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões relacionadas ao caso. A Prefeitura ainda não divulgou nota informando se o episódio foi formalmente comunicado às autoridades policiais ou se haverá reforço na fiscalização da área.