Aulas de ginástica para o público 50+Reprodução

Publicado 28/01/2026 15:18

Cabo Frio - Cabo Frio inicia nesta quinta-feira (29) aulas gratuitas de ginástica para o público acima de 50 anos, que serão realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Manoel Corrêa, no Jardim Nautilus.



As aulas serão conduzidas pelo professor de Educação Física Rodrigo Fernandes e acontecerão todas as terças e quintas-feiras, às 7h.



A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre pessoas com mais de 50 anos, contribuindo para a promoção da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. As atividades incluem exercícios funcionais voltados ao desenvolvimento da força, equilíbrio, coordenação e flexibilidade.



De acordo com a superintendente de Proteção Social Básica, Patrícia Marques, as aulas foram planejadas para atender às necessidades desse público.

“É importante oferecermos atividades de qualidade para esse público, que muitas vezes não encontra opções para iniciar a prática de atividade física com acompanhamento profissional”, destacou.

Divulgação Ascom