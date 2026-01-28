Embarcações abandonadasReprodução
Prefeitura notifica mais embarcações abandonadas no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Fiscalização é intensificada em 2025 para reduzir impactos ambientais e garantir a segurança da navegação
Carrinho de churrasco pega fogo na Praia do Forte, em Cabo Frio
Incêndio foi controlado pelos bombeiros, não houve feridos e a Prefeitura abriu processo administrativo para apurar o caso
Desentendimento durante fiscalização provoca confusão na Rua dos Biquínis, em Cabo Frio
A discussão evoluiu para uma confusão, que resultou em agressão física. Segundo relatos, o filho da ex-companheira teria desferido três tapas no rosto de um dos envolvidos
Cabo Frio lança plataforma digital para ampliar atendimento aos cidadãos
Projeto marca uma nova fase de eficiência e transparência na tramitação de processos com o uso de tecnologia. A novidade promete reduzir prazos de espera em até 70%
Cabo Frio promove Colônia de Férias voltada à Melhor Idade
Atividades são gratuitas e acontecem até sexta-feira (30), em diferentes pontos da cidade
Moto roubada é recuperada na Estrada Cabo Frio–Búzios durante ação da PM
Condutor foi autuado por receptação e vai responder em liberdade
