Embarcações abandonadasReprodução

Publicado 28/01/2026 14:05

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, notificou nesta terça-feira (27) mais duas embarcações abandonadas no Canal do Itajuru. A medida faz parte do plano de ordenamento do município, que vem sendo reforçado desde o início de 2025 com ações contínuas de fiscalização.

O trabalho é realizado com o apoio da Guarda Marítima e Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Pesca e da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf). O objetivo é minimizar os impactos ambientais provocados pelo descarte irregular de resíduos, além de prevenir riscos à navegação causados por carcaças e materiais à deriva que podem comprometer o tráfego de embarcações no canal.

Além das notificações, o município segue orientando pescadores e proprietários de barcos sobre o uso adequado das embarcações e o descarte correto de resíduos. Após a notificação, os responsáveis têm o prazo de 48 horas para realizar a retirada voluntária das embarcações ou materiais abandonados.