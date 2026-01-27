Colônia de Férias voltada à Melhor Idade - Ascom

Colônia de Férias voltada à Melhor Idade

Publicado 27/01/2026 14:54

Cabo Frio - A Secretaria de Assistência Social e da Secretaria-Adjunta da Melhor Idade de Cabo Frio, está promovendo a Colônia de Férias para a Melhor Idade, com uma programação especial voltada ao bem-estar, à saúde e ao fortalecimento da convivência social das pessoas idosas. As atividades começaram nesta segunda-feira (26) e seguem até sexta-feira (30).

A abertura do evento contou com um aulão de ginástica na Praça de São Cristóvão. Ao longo da semana, os participantes terão acesso a atividades físicas e educativas, como aulas de yoga, dança e Tai Chi Chuan, além de palestras e rodas de conversa voltadas ao envelhecimento saudável.

O encerramento da Colônia de Férias será realizado na sexta-feira (30), no Centro de Convivência da Melhor Idade, localizado na Rua Henrique Terra, nº 156, no bairro Palmeiras. A programação final inclui café da manhã, roda de conversa conduzida por um psicólogo, bate-papo com uma nutricionista, música ao vivo e atividades de integração.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, a iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da qualidade de vida da população idosa. “A Colônia de Férias é uma ação pensada para fortalecer o convívio social, estimular a autonomia e contribuir para um envelhecimento mais ativo e saudável”, destacou.

Programação:

28/1 (quarta-feira), às 10h

Aula de dança – Centro de Convivência (Rua Henrique Terra, nº 156)

29/1 (quinta-feira), às 8h

Aulão de yoga – Cantinho do Forte

30/1 (sexta-feira), às 8h

Café da manhã, bate-papo com nutricionista, roda de conversa com psicólogo e música ao vivo

Centro de Convivência da Melhor Idade – Rua Henrique Terra, nº 156, Palmeiras