Publicado 26/01/2026 17:27

Cabo Frio - A Secretaria de Educação de Cabo Frio, vai abrir inscrições para o projeto “Esporte na Escola: Ampliação da Jornada Escolar”, que oferece aulas gratuitas de Muay Thai e Jiu-Jitsu para estudantes de 5 a 16 anos da rede municipal. As inscrições ficarão abertas nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, de forma presencial, na Escola Municipal Edilson Duarte, no bairro Jardim Caiçara.



O projeto é destinado a alunos regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino, e integra a política de fortalecimento da educação integral, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico, emocional e social, além de incentivo à disciplina, ao respeito e à cidadania.



Para efetivar a inscrição, é obrigatória a presença de um responsável legal, que deverá apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:



- RG e CPF do aluno e do responsável;

- Certidão de nascimento (caso o aluno não possua RG);

- Comprovante de residência;

- Foto 3×4.

As vagas são limitadas. As aulas acontecem no contraturno escolar, na Escola Municipal Edilson Duarte, em dias e horários previamente organizados para atender os alunos nos turnos da manhã e da tarde.



Lançado em 2025 como projeto-piloto, o “Esporte na Escola” tem como objetivo ampliar as oportunidades educacionais por meio do esporte, contribuindo para a redução da evasão escolar, o fortalecimento do vínculo dos estudantes com a escola e a integração entre alunos, famílias e comunidade. A iniciativa também está alinhada às diretrizes da Secretaria de Educação de promover ações que estimulem o protagonismo juvenil, a inclusão social e a formação cidadã.