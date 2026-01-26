Projeto "Esporte na Escola"Ascom
O projeto é destinado a alunos regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino, e integra a política de fortalecimento da educação integral, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico, emocional e social, além de incentivo à disciplina, ao respeito e à cidadania.
Para efetivar a inscrição, é obrigatória a presença de um responsável legal, que deverá apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:
- RG e CPF do aluno e do responsável;
- Certidão de nascimento (caso o aluno não possua RG);
- Comprovante de residência;
- Foto 3×4.
Lançado em 2025 como projeto-piloto, o “Esporte na Escola” tem como objetivo ampliar as oportunidades educacionais por meio do esporte, contribuindo para a redução da evasão escolar, o fortalecimento do vínculo dos estudantes com a escola e a integração entre alunos, famílias e comunidade. A iniciativa também está alinhada às diretrizes da Secretaria de Educação de promover ações que estimulem o protagonismo juvenil, a inclusão social e a formação cidadã.
