Cabo Frio - O Bloco Alternativo Resistência realiza neste sábado (31) um evento de pré-carnaval em Cabo Frio. A programação tem início às 9h, no bairro da Passagem, com concentração em frente ao Terminal dos Transatlânticos, e segue em cortejo até o Canto do Forte.

A atividade, intitulada “Cortejo ao Mar”, percorre ruas da Passagem e conta com a participação de mais de 50 percussionistas. O grupo promove oficinas gratuitas de percussão desde outubro do ano passado.

Durante o percurso, o cortejo apresenta repertório com diferentes ritmos do carnaval de rua, incluindo samba, marchinha, axé e funk. O encerramento ocorre no Canto do Forte, com um mergulho coletivo.

A organização do evento orienta o público a evitar o uso de purpurinas e materiais poluentes, recomendando a utilização de bioglitter e o descarte correto de resíduos, com o objetivo de reduzir impactos ambientais.

O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

Serviço

Concentração: 9h, em frente ao Terminal dos Transatlânticos

Saída do cortejo: 10h

Data: sábado, 31 de janeiro

Local de encerramento: Canto do Forte
