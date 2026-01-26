Bloco Alternativo ResistênciaReprodução
A atividade, intitulada “Cortejo ao Mar”, percorre ruas da Passagem e conta com a participação de mais de 50 percussionistas. O grupo promove oficinas gratuitas de percussão desde outubro do ano passado.
Durante o percurso, o cortejo apresenta repertório com diferentes ritmos do carnaval de rua, incluindo samba, marchinha, axé e funk. O encerramento ocorre no Canto do Forte, com um mergulho coletivo.
A organização do evento orienta o público a evitar o uso de purpurinas e materiais poluentes, recomendando a utilização de bioglitter e o descarte correto de resíduos, com o objetivo de reduzir impactos ambientais.
O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.
Serviço
Concentração: 9h, em frente ao Terminal dos Transatlânticos
Saída do cortejo: 10h
Data: sábado, 31 de janeiro
Local de encerramento: Canto do Forte
