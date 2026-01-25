AssaltoReprodução
Segundo relatos de moradores, o criminoso estava armado e agiu com rapidez, surpreendendo a vítima e pessoas que transitavam pela via no momento do crime. O idoso teve um cordão de ouro e um relógio de alto valor roubados, com prejuízo estimado em cerca de R$ 20 mil.
A atitude violenta e intimidadora do assaltante causou choque e medo entre os moradores, que afirmam que a sensação de insegurança tem aumentado nos últimos meses no bairro.
A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido e realizou buscas na região, mas até o momento não há informações sobre a prisão do suspeito. O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar o autor do crime.
