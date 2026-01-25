Assalto - Reprodução

Publicado 25/01/2026 12:27 | Atualizado 25/01/2026 12:28

Cabo Frio - Um idoso foi vítima de um assalto à mão armada em plena luz do dia, na tarde deste sábado (24), na Rua Milton Macedo Sampaio, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. A ação criminosa chamou a atenção pela ousadia do assaltante, que chegou a disparar tiros para o alto antes de fugir.



Segundo relatos de moradores, o criminoso estava armado e agiu com rapidez, surpreendendo a vítima e pessoas que transitavam pela via no momento do crime. O idoso teve um cordão de ouro e um relógio de alto valor roubados, com prejuízo estimado em cerca de R$ 20 mil.



A atitude violenta e intimidadora do assaltante causou choque e medo entre os moradores, que afirmam que a sensação de insegurança tem aumentado nos últimos meses no bairro.



A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido e realizou buscas na região, mas até o momento não há informações sobre a prisão do suspeito. O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar o autor do crime.