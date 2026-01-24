SepultamentoRenata Cristiane
A chegada ao cemitério foi acompanhada por uma multidão de familiares, amigos, autoridades e moradores da cidade. O cortejo fúnebre percorreu as ruas sob manifestações de carinho e respeito, com pessoas seguindo a pé e em veículos, em um gesto coletivo de homenagem à primeira-dama, cuja morte causou forte impacto na população cabo-friense.
Na chegada ao Cemitério Santa Izabel, a emoção tomou conta dos presentes. Em um dos momentos mais marcantes da despedida, a população entoou a canção católica “Maria de Nazaré”, em um gesto de fé e oração que reforçou o clima de espiritualidade e respeito que marcou toda a cerimônia. A entrada no cemitério foi autorizada apenas para familiares e amigos próximos.
Mais cedo, o velório foi realizado na Igreja Matriz Auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, onde ocorreu a missa de corpo presente às 11h. A cerimônia foi aberta ao público e reuniu centenas de pessoas, entre autoridades, lideranças comunitárias, secretários, vereadores e moradores, todos visivelmente emocionados com a despedida.
Muito abalada, a família acompanhou todo o momento cercada por mensagens de solidariedade. O prefeito Dr. Serginho, visivelmente emocionado, esteve ao lado da filha mais velha do casal, Maria Antônia, recebendo o apoio da população e de colegas da vida pública.
Em respeito à memória da primeira-dama, a Prefeitura de Cabo Frio decretou luto oficial de três dias, com a suspensão de eventos e atividades festivas. Diversas autoridades estaduais e municipais prestaram homenagens e manifestaram solidariedade à família, entre elas o governador Cláudio Castro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.