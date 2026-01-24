Sepultamento - Renata Cristiane

SepultamentoRenata Cristiane

Publicado 24/01/2026 21:50

Cabo Frio - Em clima de profunda dor e comoção, o corpo da primeira-dama de Cabo Frio, Aline Rabelo Azevedo, esposa do prefeito Dr. Serginho (PL), foi sepultado na tarde deste sábado (24), no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Portinho. Aline faleceu na sexta-feira (23), aos 45 anos, após lutar bravamente contra um câncer.



A chegada ao cemitério foi acompanhada por uma multidão de familiares, amigos, autoridades e moradores da cidade. O cortejo fúnebre percorreu as ruas sob manifestações de carinho e respeito, com pessoas seguindo a pé e em veículos, em um gesto coletivo de homenagem à primeira-dama, cuja morte causou forte impacto na população cabo-friense.



Na chegada ao Cemitério Santa Izabel, a emoção tomou conta dos presentes. Em um dos momentos mais marcantes da despedida, a população entoou a canção católica “Maria de Nazaré”, em um gesto de fé e oração que reforçou o clima de espiritualidade e respeito que marcou toda a cerimônia. A entrada no cemitério foi autorizada apenas para familiares e amigos próximos.



Mais cedo, o velório foi realizado na Igreja Matriz Auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, onde ocorreu a missa de corpo presente às 11h. A cerimônia foi aberta ao público e reuniu centenas de pessoas, entre autoridades, lideranças comunitárias, secretários, vereadores e moradores, todos visivelmente emocionados com a despedida.



Muito abalada, a família acompanhou todo o momento cercada por mensagens de solidariedade. O prefeito Dr. Serginho, visivelmente emocionado, esteve ao lado da filha mais velha do casal, Maria Antônia, recebendo o apoio da população e de colegas da vida pública.



Em respeito à memória da primeira-dama, a Prefeitura de Cabo Frio decretou luto oficial de três dias, com a suspensão de eventos e atividades festivas. Diversas autoridades estaduais e municipais prestaram homenagens e manifestaram solidariedade à família, entre elas o governador Cláudio Castro.