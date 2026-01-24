Larvas em alimentos expostosReprodução
As imagens circulam entre clientes e apontam a presença dos insetos em prateleiras e diretamente sobre mercadorias expostas para comercialização, o que gerou preocupação e questionamentos sobre o controle sanitário adotado no local.
Diante da situação, o caso foi encaminhado à Vigilância Sanitária, que foi acionada para averiguar as condições do estabelecimento e adotar as medidas cabíveis, conforme prevê a legislação sanitária.
O Assaí Atacadista ainda não se pronunciou sobre o assunto.
A reportagem segue acompanhando o caso e permanece à disposição para atualizar as informações assim que houver manifestação oficial do estabelecimento ou das autoridades sanitárias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.