Larvas em alimentos expostos - Reprodução

Publicado 24/01/2026 22:02

Cabo Frio - Imagens registradas nesta semana mostram a presença de larvas em alimentos expostos nas gôndolas do Assaí Atacadista, localizado em Cabo Frio. Os registros foram encaminhados por consumidores e acenderam um alerta sobre as condições de conservação e higiene dos produtos à venda no estabelecimento.



As imagens circulam entre clientes e apontam a presença dos insetos em prateleiras e diretamente sobre mercadorias expostas para comercialização, o que gerou preocupação e questionamentos sobre o controle sanitário adotado no local.



Diante da situação, o caso foi encaminhado à Vigilância Sanitária, que foi acionada para averiguar as condições do estabelecimento e adotar as medidas cabíveis, conforme prevê a legislação sanitária.



O Assaí Atacadista ainda não se pronunciou sobre o assunto.



A reportagem segue acompanhando o caso e permanece à disposição para atualizar as informações assim que houver manifestação oficial do estabelecimento ou das autoridades sanitárias.