Corpo encontradoReprodução
Corpo de homem é encontrado na Praia do Siqueira, em Cabo Frio
Vítima ainda não foi identificada; marcas levantam suspeita de homicídio
Idoso é assaltado à mão armada em plena luz do dia no Jardim Caiçara, em Cabo Frio
A vítima teve um cordão de ouro e um relógio de alto valor roubados, com prejuízo estimado em cerca de R$ 20 mil
Consumidores denunciam presença de larvas em alimentos expostos em rede atacadista de Cabo Frio
Os registros foram encaminhados por consumidores e acenderam um alerta sobre as condições de conservação e higiene dos produtos
Corpo da primera-dama Aline Rabelo é sepultado sob forte comoção em Cabo Frio
Aline faleceu na sexta-feira (23), aos 45 anos, após lutar bravamente contra um câncer
Comoção e solidariedade após morte da primeira-dama de Cabo Frio
Autoridades e entidades prestam apoio à família do prefeito Dr. Serginho
Após troca de tiros, drogas e motocicleta são apreendidas no Monte Alegre, em Cabo Frio
Confronto entre suspeitos e policiais do GAT ocorreu na madrugada desta sexta-feira (23)
