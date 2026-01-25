Corpo encontrado - Reprodução

Corpo encontradoReprodução

Publicado 25/01/2026 12:31 | Atualizado 25/01/2026 12:31

Cabo Frio - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (25) na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, nas proximidades da Morada do Samba.

De acordo com as primeiras informações, a vítima vestia bermuda e blusa azuis. O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram as autoridades após perceberem marcas que levantaram a suspeita de um possível homicídio.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da perícia da Polícia Civil.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte nem sobre a identidade do homem. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por exames que devem auxiliar na investigação do caso.