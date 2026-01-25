Suspeito - Reprodução

SuspeitoReprodução

Publicado 25/01/2026 22:50

Cabo Frio - Um homem foi vítima de furto na tarde deste sábado (24), em Cabo Frio. O crime ocorreu por volta das 14h10, na Rua Mário Quintanilha, no bairro Vila Nova, e foi registrado por uma câmera de segurança.



As imagens mostram o momento em que o suspeito passa de bicicleta ao lado da vítima, que caminhava tranquilamente pela calçada. Em uma ação rápida, o criminoso se aproxima, arranca o colar do pescoço da vítima e foge em seguida, sem que haja tempo para qualquer reação.



O caso chama a atenção por ter ocorrido em plena luz do dia e em uma via movimentada. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do suspeito. O registro das imagens pode auxiliar nas investigações conduzidas pelas autoridades policiais.