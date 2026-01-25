SuspeitoReprodução
As imagens mostram o momento em que o suspeito passa de bicicleta ao lado da vítima, que caminhava tranquilamente pela calçada. Em uma ação rápida, o criminoso se aproxima, arranca o colar do pescoço da vítima e foge em seguida, sem que haja tempo para qualquer reação.
O caso chama a atenção por ter ocorrido em plena luz do dia e em uma via movimentada. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do suspeito. O registro das imagens pode auxiliar nas investigações conduzidas pelas autoridades policiais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.