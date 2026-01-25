Hamburgueria é alvo de rouboReprodução
De acordo com as primeiras informações, um criminoso armado entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O valor levado não foi divulgado até o momento. A ação causou apreensão entre funcionários e clientes que estavam no local.
O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades, que devem analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para tentar identificar o autor do crime.
Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre a prisão do suspeito.
