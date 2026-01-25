Hamburgueria é alvo de rouboReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - A Madolu Hamburgueria Gourmet foi alvo de um roubo à mão armada na noite desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

De acordo com as primeiras informações, um criminoso armado entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O valor levado não foi divulgado até o momento. A ação causou apreensão entre funcionários e clientes que estavam no local.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades, que devem analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para tentar identificar o autor do crime.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre a prisão do suspeito.