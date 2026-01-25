Incêndio@visite.regiaodoslagos
Segundo as primeiras informações, os bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outros apartamentos do prédio.
Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio. O apartamento atingido sofreu danos materiais, que ainda serão avaliados.
As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Vídeo: @visite.regiaodoslagos
