Incêndio@visite.regiaodoslagos

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um incêndio atingiu um apartamento na Praia do Forte, em Cabo Frio, na madrugada deste domingo (25), por volta de 1h. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para conter as chamas.

Segundo as primeiras informações, os bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outros apartamentos do prédio.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio. O apartamento atingido sofreu danos materiais, que ainda serão avaliados.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Vídeo: @visite.regiaodoslagos