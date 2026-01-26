Cantores Suel e Buchecha - Reprodução

Cantores Suel e BuchechaReprodução

Publicado 26/01/2026 14:22

Cabo Frio - A estação mais quente do ano promete agitar a cidade de Cabo Frio, na Costa do Sol. Nos dias 30 e 31 de janeiro, o município recebe o Sesc Verão 2026, que nesta 8ª edição acontecerá em 25 cidades do estado do Rio de Janeiro. O projeto levará uma programação gratuita de lazer, recreação, esportes e shows a mais de 50 espaços públicos e de parceiros, em todas as regiões do estado – de praias a praças, parques e shopping centers, além de unidades do Sesc. O evento é realizado pelo Sesc RJ, com apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas.



Dois pontos da Praia do Forte, em Cabo Frio, serão palco de shows musicais de grandes nomes da música, assim como de atrações esportivas com a participação de atletas.



Na Praça do Guta, às 22h, se apresentam os cantores Suel, na sexta-feira (30), e Buchecha, no sábado (31), prometendo animar o público ao som de seus grandes sucessos. Antes das atrações, às 16h, muita música capitaneada pelo DJ Sapucaia.

A programação completa do Sesc Verão 2026 está disponível em Já na Praça das Águas será montada a Arena Esportiva do Sesc Verão 2026, que receberá variadas atividades recreativas, das 16h às 22h, como Parede de Escalada, Futebol de Sabão, Tobogã Gigante, Arena Gamer, Óculos VR, Espaço Baby, WatterBall, Badminton, Minivôlei, aulões de Pilates Solo, Zumba e Ballet, vivências esportivas e a exposição “Roda de Invenções” (com atividades educativas conectadas aos eixos do trabalho do Sesc RJ). Entre os destaques do espaço está a Clínica de Frescobol com os grandes atletas Vinicius Lira e Luiz Negão, no sábado (31), às 16h.A programação completa do Sesc Verão 2026 está disponível em www.sescverao.com.br