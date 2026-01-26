Reunião - Ascom

26/01/2026

Cabo Frio - Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado na próxima quinta-feira (29), o Ambulatório Demétrio Campos, em Cabo Frio, promove uma roda de conversa com foco na reflexão, no acolhimento e na promoção do respeito às pessoas trans.



A atividade acontecerá na quarta-feira (28), às 9h30 da manhã, na sede do ambulatório, localizada na Rua Leonor Fonseca da Costa, nº 16, no bairro Porto do Carro. Estarão reunidos profissionais de saúde, usuários do serviço e representantes da comunidade para um diálogo aberto sobre direitos, inclusão, cidadania e acesso humanizado aos serviços de saúde.



“A iniciativa tem como objetivo fortalecer a visibilidade da população trans, combater o preconceito e reforçar a importância de políticas públicas que garantam dignidade, respeito e equidade no atendimento. Durante a roda de conversa, serão abordados temas como vivências, desafios cotidianos, acesso à saúde e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou a superintendente LGBTI+ Bárbara Barrozo.



O Ambulatório Demétrio Campos é referência no atendimento humanizado e reafirma, por meio da ação, o compromisso com a promoção da saúde integral, do respeito à diversidade e da defesa dos direitos humanos, contribuindo para a conscientização e o enfrentamento da transfobia.

