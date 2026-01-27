Moto roubada é recuperada - Reprodução/PM

Moto roubada é recuperadaReprodução/PM

Publicado 27/01/2026 13:58

Cabo Frio - Uma motocicleta roubada foi localizada e recuperada pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (26), na Estrada Cabo Frio–Búzios, na altura do Instituto Federal Fluminense (IFF), na divisa entre os municípios de Cabo Frio e Armação dos Búzios.

De acordo com a ocorrência, a ação foi realizada por uma equipe do RAS 12, por volta das 20h, durante patrulhamento em uma área considerada de mancha criminal. Os policiais receberam um alerta por meio do aplicativo Portal PMERJ informando que um veículo que se aproximava constava como produto de roubo.

A guarnição já se encontrava em ponto de abordagem quando a motocicleta passou pelo local. Após uma breve perseguição, o veículo foi interceptado e, após consulta, foi confirmado que se tratava de uma moto Yamaha YBR Factor 125, de cor preta, com registro de roubo.

O condutor, identificado como C. W. A. d. S., nascido em 4 de outubro de 1996, foi detido no local. Com o apoio do PATAMO da 1ª Companhia, ele e o veículo foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio.

Após apreciação da autoridade policial, a motocicleta foi recuperada e permaneceu apreendida. O condutor foi autuado por receptação, conforme o artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal, sendo ouvido e liberado, passando a responder ao processo em liberdade.