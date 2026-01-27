Moto roubada é recuperadaReprodução/PM
Moto roubada é recuperada na Estrada Cabo Frio–Búzios durante ação da PM
Condutor foi autuado por receptação e vai responder em liberdade
Moto roubada é recuperada na Estrada Cabo Frio–Búzios durante ação da PM
Condutor foi autuado por receptação e vai responder em liberdade
Polícia Civil prende suspeito de roubar cordão de idoso na Vila Nova, em Cabo Frio
Criminoso foi localizado após publicação de matéria; com ele foram apreendidos objetos roubados e a bicicleta usada em outros furtos
Homem condenado por homicídio é preso em Cabo Frio pela Polícia Civil de Búzios
Durante as diligências, os policiais identificaram que o homem residia em Casimiro de Abreu e trabalhava em Arraial do Cabo
Educação de Cabo Frio abre nova fase de pré-matrícula para ampla concorrência nesta terça (27)
Formulário de inscrição estará disponível no site da Prefeitura; pais e responsáveis deverão confirmar a matrícula presencialmente na unidade escolar
Cabo Frio abre inscrições para o projeto "Esporte na Escola"
Iniciativa oferece aulas gratuitas de Muay Thai e Jiu-Jitsu para estudantes da rede pública municipal no contraturno escolar
Ambulatório de Cabo Frio vai promover roda de conversa pelo Dia da Visibilidade Trans
Encontro, promovido pela Superintendência LGBTI+, acontece na quarta-feira (28), a partir das 9h30
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.