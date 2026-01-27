Suspeito de roubar cordão de idoso - Reprodução/PM

Publicado 27/01/2026 13:51

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (26), um homem suspeito de praticar roubos na região central do município. A prisão foi realizada por agentes do GELC (Grupo Especial de Locais de Crime), que atuam no Regime Adicional de Serviço (RAS) da Prefeitura.



As investigações tiveram início após a delegacia tomar conhecimento, por meio da imprensa, de um roubo ocorrido na tarde do dia 24 de janeiro, por volta das 14h10, na Rua Mário Quintanilha, no bairro Vila Nova. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e ganhou repercussão por ter ocorrido em plena luz do dia, em uma via movimentada.



As imagens mostram o momento em que o suspeito passa de bicicleta ao lado da vítima, que caminhava pela calçada. Em uma ação rápida, ele se aproxima, arranca o colar do pescoço da vítima e foge em seguida, sem que houvesse tempo para qualquer reação.



Mesmo sem o registro da ocorrência, os policiais iniciaram diligências. Durante a apuração, o setor de Roubos e Furtos da 126ª DP identificou que o autor apresentava características físicas semelhantes às de um criminoso já investigado por outros delitos na cidade.



Após a troca de informações entre as equipes, as buscas continuaram e uma denúncia anônima indicou o possível local onde o suspeito estaria escondido. Os agentes realizaram campana por algumas horas, confirmaram a presença do alvo e efetuaram a prisão.



Com o homem, os policiais apreenderam cordões, um anel, rádios comunicadores e telefones celulares. Um dos cordões foi reconhecido pela vítima do roubo registrado em vídeo. A bicicleta utilizada na prática criminosa também foi localizada e apreendida.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito possui diversas anotações criminais por roubos e furtos, além de já ter sido preso em flagrante duas vezes por crimes semelhantes. Ele foi encaminhado à 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.



A Polícia reforça a importância de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos canais oficiais, e destaca que as imagens de câmeras de segurança seguem sendo fundamentais para o avanço das investigações.