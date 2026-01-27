Homem condenado por homicídio é preso - Reprodução/PM

Homem condenado por homicídio é presoReprodução/PM

Publicado 27/01/2026 13:44

Cabo Frio - Policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia (Armação dos Búzios) cumpriram, nesta segunda-feira (26), um mandado de prisão definitiva contra Eduardo Souza do Nascimento, condenado pelo crime de homicídio.



A ordem judicial, expedida pela 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios, decorre de condenação transitada em julgado. A ação foi coordenada pelo delegado titular, Dr. Lauro Coelho, com apoio do setor de inteligência da unidade. Durante as diligências, os policiais identificaram que o homem residia em Casimiro de Abreu e trabalhava em Arraial do Cabo.



Após monitoramento, a abordagem foi realizada em Cabo Frio, nas proximidades de um posto BR na Avenida Teixeira e Souza, bairro Braga. O homem foi detido sem resistência durante a abordagem ao veículo que conduzia.



Segundo a Polícia Civil, além do mandado de prisão pelo homicídio, o preso possui registros criminais por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi levado à 127ª DP, onde foram adotadas as medidas legais, permanecendo à disposição da Justiça.