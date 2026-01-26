Escola - Ascom

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, abre nesta terça-feira (27) a segunda etapa do período de pré-matrícula on-line para vagas na rede pública municipal de ensino, desta vez destinada à ampla concorrência. Nesta fase, o processo é aberto a todos os alunos, sem critérios específicos de prioridade ou reserva de vagas.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 9h e serão encerradas às 23h59 do dia 29 de janeiro. Para se inscrever, os pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos de idade deverão acessar o formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura e no Portal da Educação, em www.cabofrio.rj.gov.br/portal-educacao

Após o preenchimento do cadastro on-line, a matrícula deverá ser obrigatoriamente efetivada de forma presencial na unidade escolar de destino, mediante apresentação de documentos. A confirmação presencial da matrícula e a entrega da documentação exigida devem ser realizadas no período de 27 a 30 de janeiro, das 9h às 16h, diretamente na escola onde o aluno foi pré-matriculado.

O processo contempla vagas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme a disponibilidade de cada unidade escolar.

Encerrada esta etapa, as vagas remanescentes passarão a ser ofertadas por meio de lista de espera, a partir do dia 2 de fevereiro. A inscrição deverá ser realizada no mesmo sistema de pré-matrícula on-line, sendo possível acompanhar a posição do candidato de acordo com a ordem de inscrição. A listagem também será afixada em locais visíveis nas unidades escolares. O atendimento seguirá a prioridade para alunos com deficiência (PcD), conforme previsto na Resolução nº 001/2026, publicada no Diário Oficial do Município.

Cronograma – 2ª etapa (Ampla concorrência):

Inscrição on-line: de 27 a 29 de janeiro, das 9h às 23h59

Efetivação presencial da matrícula: de 27 a 30 de janeiro, das 9h às 16h