Educação de Cabo Frio abre nova fase de pré-matrícula para ampla concorrência nesta terça (27)
Formulário de inscrição estará disponível no site da Prefeitura; pais e responsáveis deverão confirmar a matrícula presencialmente na unidade escolar
Cabo Frio abre inscrições para o projeto "Esporte na Escola"
Iniciativa oferece aulas gratuitas de Muay Thai e Jiu-Jitsu para estudantes da rede pública municipal no contraturno escolar
Ambulatório de Cabo Frio vai promover roda de conversa pelo Dia da Visibilidade Trans
Encontro, promovido pela Superintendência LGBTI+, acontece na quarta-feira (28), a partir das 9h30
Cantores Suel e Buchecha agitam o palco do Sesc Verão 2026 em Cabo Frio
Dois pontos da Praia do Forte, em Cabo Frio, serão palco de shows musicais de grandes nomes da música, assim como de atrações esportivas com a participação de atletas
Bloco Alternativo Resistência realiza pré-carnaval com cortejo na Passagem, em Cabo Frio, neste sábado (31)
Evento gratuito reúne mais de 50 percussionistas, percorre ruas históricas e termina com mergulho coletivo no Canto do Forte
Incêndio atinge apartamento na Praia do Forte durante a madrugada deste domingo
Segundo as primeiras informações, os bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outros apartamentos do prédio
