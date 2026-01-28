Confusão na Rua dos Biquínis - Reprodução

Confusão na Rua dos BiquínisReprodução

Publicado 28/01/2026 13:41

Cabo Frio - Uma confusão foi registrada na tarde desta terça-feira (27) na Rua dos Biquínis, no Shopping Gamboa, em Cabo Frio.



De acordo com informações de testemunhas, a fiscalização de Posturas esteve no local para cumprir uma Ordem de Serviço relacionada a uma denúncia feita de forma anônima.



A ação teve como objetivo verificar uma loja que estaria com mercadorias obstruindo a calçada e dificultando a passagem de pedestres.



No local, os agentes realizaram a notificação do estabelecimento citado e também orientaram outras lojas que apresentavam situação semelhante.



Durante a fiscalização, ocorreu um desentendimento envolvendo a ex e a atual companheira de um dos comerciantes. A discussão evoluiu para uma confusão, que resultou em agressão física. Segundo relatos, o filho da ex-companheira teria desferido três tapas no rosto de um dos envolvidos.



Diante da situação, uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada, compareceu ao local e controlou o conflito. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.



A fiscalização de Posturas teve como finalidade o cumprimento da legislação municipal e a organização da Rua dos Biquínis, que apresenta recorrentes problemas relacionados à ocupação irregular das calçadas.



O Jornal entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil para obter informações oficiais sobre a ocorrência e aguarda retorno.