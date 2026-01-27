TecnologiaReprodução
O processo de digitalização contempla as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, Clima e Saneamento. A novidade promete reduzir prazos de espera em até 70%.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, a migração para o digital também visa atrair novos investimentos para a cidade. “Quando a prefeitura reduz barreiras, o empreendedor responde com investimento. Automatizar processos significa destravar projetos e permitir que o desenvolvimento aconteça no ritmo que Cabo Frio precisa”, destaca.
Para o prefeito, Dr. Serginho, a iniciativa é um pilar estratégico de sua administração. “Assumimos o compromisso de modernizar a prefeitura para servir melhor o cidadão. Implementar tecnologia é uma decisão de gestão que organiza a máquina pública, reduz desperdícios e melhora a entrega final para quem realmente depende do serviço público”, afirma.
Marco Antonio Zanatta, o criador da plataforma e CEO da Aprova explica que a transformação digital tem se tornado prioridade nas administrações municipais em todo o país. “Com a plataforma, os gestores possuem dados em tempo real, painéis completos que entregam relatórios que ajudam a pensar a cidade com base em evidências, além de ter controle e histórico completo das demandas, contribuindo para uma gestão mais moderna, transparente e ágil”, comenta.
Entre os benefícios da plataforma estão:
Atendimento 24h: Protocolos podem ser abertos em qualquer dia ou horário.
Transparência: O cidadão acompanha o status do processo em tempo real por e-mail ou painel de controle.
Sustentabilidade: Redução no uso de papel nos departamentos da prefeitura.
Agilidade: o sistema faz a triagem e análise de documentos, evitando erros manuais.
Nesta primeira etapa da modernização, quatro serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e um da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento poderão ser solicitados e acompanhados de forma 100% digital. São eles:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Aprovação de Projeto
Aprovação de Projeto com Outorga
Licença para Construção
Habite-se
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima
Licença Ambiental Simplificada
Saiba como acessar os serviços digitais
O lançamento oficial acontecerá no dia 29 de janeiro, às 9h, no Auditório do Hotel Malibu, localizado na Av. Macário Pinto Lopes, 900 – Praia do Forte, Cabo Frio. E será voltado aos profissionais do setor e servidores públicos.
Já no dia 2 de fevereiro, às 10h, será realizada uma live de treinamento para os requerentes, com orientações práticas sobre o uso da plataforma. Toda comunidade está convidada a participar.
Para acompanhar, acesse o link https://link.aprova.com.br/treinamento-cabo-frio e clique em Definir Lembrete para receber a notificação quando a live começar.
Para utilizar a plataforma é preciso acessar o site e fazer o cadastro gratuito: https://cabofrio.aprova.com.br. Em caso de dúvidas, o suporte técnico da plataforma funciona em horário comercial, diretamente pelo portal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.