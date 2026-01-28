Carrinho de churrasco pega fogo - Reprodução

Publicado 28/01/2026 13:46

Cabo Frio - Um carrinho de churrasco pegou fogo na manhã desta terça-feira (27) na faixa de areia da Praia do Forte, em Cabo Frio. O incidente chamou a atenção de banhistas que estavam no local, mas ninguém ficou ferido.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse pela orla. Após a atuação da equipe, a área foi considerada segura. O carrinho ficou danificado, mas a ocorrência não comprometeu o funcionamento da praia nem o fluxo de pessoas no local.



Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o incêndio.



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que o caso foi acompanhado pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização. Segundo o município, a autorização do permissionário responsável pelo carrinho está vigente, e o comerciante passou pelo processo de recadastramento exigido pela legislação municipal.



A administração municipal destacou ainda que, após o ocorrido, será realizada a verificação de possíveis alterações no equipamento apresentado durante o recadastramento. Diante das circunstâncias, será instaurado um processo administrativo para apuração dos fatos.