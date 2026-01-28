"Presente às Águas" - Reprodução

"Presente às Águas"Reprodução

Publicado 28/01/2026 14:59

Cabo Frio - A cidade de Cabo Frio recebe, na próxima segunda-feira (2), a 20ª edição do evento “Presente às Águas”, dedicado a louvar e homenagear Iemanjá, divindade do panteão africano cultuada em todo o Brasil nas religiões Umbanda e Candomblé.

A programação será realizada no Canto do Forte e deve atrair fiéis, lideranças religiosas e moradores da região. As atividades começam às 9h, com a saída da carreata e da imagem de Iemanjá, a partir do Asé Parque São Jorge.

Às 10h, ocorre a chegada do presente, marcando um dos momentos mais simbólicos do evento. Ao meio-dia, o público poderá acompanhar toques e danças afro, expressões culturais que unem tradição e espiritualidade.

Durante a tarde, a programação segue com a missa campal, às 14h, na Igreja de São Jorge. Em seguida, às 15h, acontece a celebração da Umbanda e, às 16h, os rituais do Candomblé, reforçando o caráter inter-religioso do encontro.

O encerramento está previsto para as 18h, com a entrega do presente ao mar, momento que simboliza fé, respeito às águas e conexão espiritual, mantendo viva uma tradição já consolidada no calendário cultural do município.

O evento é aberto ao público e reforça a valorização da diversidade religiosa, do patrimônio cultural e da convivência harmoniosa entre diferentes crenças.