"Presente às Águas"Reprodução
"Presente às Águas" chega à 20ª edição celebrando o Dia de Iemanjá em Cabo Frio
Evento, que acontece na próxima segunda-feira (2), promove fé, cultura afro-brasileira e rituais inter-religiosos no Canto do Forte
Mototáxi clandestino é preso por tráfico de drogas na Reserva do Peró, em Cabo Frio
Abordagem da PM na Estrada dos Búzios resultou na apreensão de entorpecentes, motocicleta e celulares
Prefeitura notifica mais embarcações abandonadas no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Fiscalização é intensificada em 2025 para reduzir impactos ambientais e garantir a segurança da navegação
Carrinho de churrasco pega fogo na Praia do Forte, em Cabo Frio
Incêndio foi controlado pelos bombeiros, não houve feridos e a Prefeitura abriu processo administrativo para apurar o caso
Desentendimento durante fiscalização provoca confusão na Rua dos Biquínis, em Cabo Frio
A discussão evoluiu para uma confusão, que resultou em agressão física. Segundo relatos, o filho da ex-companheira teria desferido três tapas no rosto de um dos envolvidos
Cabo Frio lança plataforma digital para ampliar atendimento aos cidadãos
Projeto marca uma nova fase de eficiência e transparência na tramitação de processos com o uso de tecnologia. A novidade promete reduzir prazos de espera em até 70%
