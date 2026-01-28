Motocicleta Honda CG Titan vermelha - Reprodução/PM

28/01/2026

Cabo Frio - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (27), por volta das 23h16, na Estrada dos Búzios, na altura da Reserva do Peró, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de motopatrulha observou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda CG, utilizada como mototáxi de forma clandestina. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem e a revista pessoal.

Durante a ação, os policiais encontraram na pochete do suspeito quatro cápsulas de cocaína, três porções de skank, 13 pedras de crack, totalizando cerca de 6,5 gramas, além de R$ 16 em espécie e dois aparelhos celulares. A motocicleta, uma Honda CG Titan vermelha, também foi apreendida.

Ainda segundo a PM, o homem confessou que havia buscado a carga de drogas na localidade conhecida como Colina e que faria a entrega a uma cliente no Centro do bairro Jardim Esperança, recebendo pagamento pelo serviço.

O acusado, identificado como R.V.F., já possui anotação criminal por roubo majorado. Ele foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada e o suspeito autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.