Suspeitos de furto - Reprodução/PM

Suspeitos de furtoReprodução/PM

Publicado 29/01/2026 14:27

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), prendeu, nesta quinta-feira (29), dois suspeitos envolvidos em um furto de veículo ocorrido no município. A ação fez parte de uma força-tarefa voltada ao combate aos crimes patrimoniais, como roubos e furtos.



O caso aconteceu no dia 14 de novembro de 2025, quando um Jeep Compass, avaliado em cerca de R$ 120 mil, foi furtado no bairro Jardim Flamboyant. Assim que o crime foi registrado na delegacia, equipes do Grupo Especial de Local de Crime (GELC) iniciaram as diligências e passaram a analisar imagens de câmeras de segurança da região.



A partir do material coletado, os policiais constataram que o veículo foi levado com o uso de um reboque. Com essa informação, o setor de Roubos e Furtos deu sequência à investigação, conseguindo identificar os autores, mapear a movimentação do carro após o crime e ouvir testemunhas que tiveram contato com o veículo.



Com o avanço das apurações, o automóvel foi localizado abandonado próximo a uma área de mata e acabou sendo recuperado no dia 19 de novembro de 2025, no município de São Pedro da Aldeia.



Após a conclusão da investigação, os suspeitos foram indiciados por furto qualificado. A denúncia foi aceita pelo Judiciário, que também expediu mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. Segundo a Polícia Civil, um dos autores já possui antecedentes criminais por crimes contra o patrimônio, incluindo adulteração de veículo automotor.



O Jeep Compass, que não possuía seguro, foi devidamente restituído ao proprietário.