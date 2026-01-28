Projeto "O Canto do Forte" Ascom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - O projeto “O Canto do Forte” está sendo realizado no Forte São Mateus, em Cabo Frio, desde o dia 15 de janeiro.

A iniciativa promove apresentações musicais e atividades culturais no espaço histórico e segue em programação até o período do Carnaval.

As atividades acontecem às quintas, sextas e sábados, a partir das 17h. A programação inclui apresentações de DJs, shows de MPB e pop reggae, além de recitais de poesia, com participação de artistas locais e regionais.

O público também pode visitar a Exposição de Artes montada no local durante os dias do evento, integrando as atividades culturais oferecidas.

O Forte São Mateus funciona diariamente, das 8h às 18h, com entrada gratuita.
fotogaleria
Projeto
Projeto