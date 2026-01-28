Roda de conversa em alusão ao Dia da Visibilidade TransAscom
A atividade aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), na sede do ambulatório, localizada na Rua Leonor Fonseca da Costa, nº 16, no bairro Porto do Carro. O encontro reuniu profissionais de saúde, usuários do serviço e representantes da comunidade, possibilitando um diálogo aberto sobre direitos, inclusão, cidadania e o acesso humanizado aos serviços de saúde.
A iniciativa teve como objetivo fortalecer a visibilidade da população trans, combater o preconceito e reforçar a importância de políticas públicas que assegurem dignidade, respeito e equidade no atendimento. Durante a roda de conversa, foram abordados temas como vivências, desafios do cotidiano, acesso à saúde e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
“O Ambulatório Demétrio Campos, referência no atendimento humanizado, reafirma, por meio desta ação, o compromisso com a promoção da saúde integral, o respeito à diversidade e a defesa dos direitos humanos, contribuindo para a conscientização e o enfrentamento da transfobia”, destacou a superintendente LGBTI+, Bárbara Barrozo.
