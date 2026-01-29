Homem, identificado como M.R.A. - Reprodução/PM

Homem, identificado como M.R.A.Reprodução/PM

Publicado 29/01/2026 13:54

Cabo Frio - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (28), um homem, identificado como M.R.A., suspeito de praticar fraude eletrônica em um caixa eletrônico instalado no Shopping Park Lagos, no Portinho. A ação ocorreu após a identificação de um equipamento irregular acoplado a um terminal da Rede 24h.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência teve início quando a equipe de segurança do shopping notou a permanência suspeita de indivíduos próximos aos caixas eletrônicos. Pouco depois, um cliente percebeu uma anormalidade no equipamento e comunicou o fato à segurança interna, que acionou a empresa TECBAN, responsável pelos terminais.

Durante a verificação técnica, foi constatada a instalação de um dispositivo externo não autorizado, que continha um aparelho celular e componentes com tecnologia NFC, comumente utilizados em golpes eletrônicos conhecidos como “chupa-cabra”. Também foi registrada a reclamação de um cliente que relatou débito indevido em sua conta bancária, indicando possível relação com a fraude.

Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos retornou ao local para tentar recuperar o equipamento instalado no caixa eletrônico, momento em que foi abordado pelos agentes e conduzido à 126ª DP. Com ele, foram apreendidos um aparelho celular, cartões bancários em nome de terceiros e os dispositivos usados no crime.

O homem foi autuado em flagrante por fraude eletrônica. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis novas vítimas, diante do potencial prejuízo causado pela prática criminosa.