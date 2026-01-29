Homem, identificado como M.R.A.Reprodução/PM
Polícia Civil prende homem por fraude em caixa eletrônico em shopping de Cabo Frio
Dispositivo irregular foi instalado em terminal bancário e causou débito indevido em conta de cliente, segundo a investigação
Polícia Civil prende homem por fraude em caixa eletrônico em shopping de Cabo Frio
Dispositivo irregular foi instalado em terminal bancário e causou débito indevido em conta de cliente, segundo a investigação
"O Canto do Forte" leva música e arte ao Forte São Mateus em Cabo Frio
Evento ocorre no espaço histórico com atividades culturais a partir das 17h
Ambulatório Demétrio Campos promove roda de conversa em alusão ao Dia da Visibilidade Trans em Cabo Frio
Atividade reforçou o diálogo, o acolhimento e a conscientização sobre direitos e respeito à população trans
CRAS Manoel Corrêa, em Cabo Frio, oferece aulas gratuitas de ginástica para o público 50+
Atividades são voltadas para homens e mulheres e têm como foco saúde e bem-estar
"Presente às Águas" chega à 20ª edição celebrando o Dia de Iemanjá em Cabo Frio
Evento, que acontece na próxima segunda-feira (2), promove fé, cultura afro-brasileira e rituais inter-religiosos no Canto do Forte
Mototáxi clandestino é preso por tráfico de drogas na Reserva do Peró, em Cabo Frio
Abordagem da PM na Estrada dos Búzios resultou na apreensão de entorpecentes, motocicleta e celulares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.