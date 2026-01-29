Missa de 7º dia da primeira-dama Aline Rabelo AzevedoReprodução
Missa de 7º dia da primeira-dama Aline Rabelo Azevedo será celebrada nesta sexta-feira (30), em Cabo Frio
Celebração acontece às 19h, na Igreja Matriz Auxiliar, e é aberta a familiares, amigos e à comunidade em geral
"TERROR DA BANDIDAGEM"/ Mauro Bernardo dá recado claro a facção que tentou invadir área pública de Cabo Frio
Secretário adjunto de Meio Ambiente aparece armado em vídeo, mostra placa do TCP e afirma que invasão não será tolerada
Polícia Civil prende suspeitos de furto de Jeep Compass no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio
Veículo avaliado em R$ 120 mil foi levado com uso de reboque, recuperado em São Pedro da Aldeia e devolvido ao proprietário
Polícia Civil prende homem por fraude em caixa eletrônico em shopping de Cabo Frio
Dispositivo irregular foi instalado em terminal bancário e causou débito indevido em conta de cliente, segundo a investigação
"O Canto do Forte" leva música e arte ao Forte São Mateus em Cabo Frio
Evento ocorre no espaço histórico com atividades culturais a partir das 17h
Ambulatório Demétrio Campos promove roda de conversa em alusão ao Dia da Visibilidade Trans em Cabo Frio
Atividade reforçou o diálogo, o acolhimento e a conscientização sobre direitos e respeito à população trans
