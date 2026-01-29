Missa de 7º dia da primeira-dama Aline Rabelo Azevedo - Reprodução

Publicado 29/01/2026 15:22

Cabo Frio - A missa de 7º dia em memória da primeira-dama Aline Rabelo Azevedo será celebrada nesta sexta-feira (30), às 19h, na Igreja Matriz Auxiliar. A cerimônia é aberta ao público e deve reunir familiares, amigos, autoridades e moradores do município.

Aline faleceu na última semana, e sua morte provocou grande comoção na cidade. Primeira-dama, era reconhecida pela atuação junto à comunidade e pela participação em ações institucionais e sociais, mantendo presença constante em eventos oficiais e projetos voltados ao atendimento da população.

A celebração religiosa será um momento de fé, oração e despedida, dedicado à memória de Aline e ao conforto espiritual de familiares e amigos. A comunidade é convidada a participar da missa como forma de prestar homenagem e manifestar solidariedade aos entes queridos.