Exposição "Memórias Salgadas"Ascom

Publicado 29/01/2026 17:43

Cabo Frio - O Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram), em Cabo Frio, recebe a partir da próxima terça-feira (3) a exposição “Memórias Salgadas: O Sal Corrói, a Lembrança Evoca”. A mostra integra o projeto “Museu, Pra Quê? Museologia e os Saberes Tradicionais da Lagoa de Araruama”, da Coletiva GECAY, e tem abertura marcada para às 17h, com palestra do historiador e pesquisador Pierre de Cristo.



A atividade visa promover a conscientização sobre a função social dos museus, integrando-os mais à comunidade local por meio de ideias como ecomuseu e museologia social. A exposição enfatiza o diálogo, a troca de conhecimentos e o protagonismo das comunidades, reunindo histórias e objetos que contribuem para a preservação e disseminação dos saberes tradicionais relacionados à pesca artesanal e à atividade salineira, que são elementos fundamentais da identidade cultural da região.



Para a abertura, receberemos o historiador e pesquisador Pierre de Cristo para uma roda de conversa com ênfase no protagonismo dos pescadores e salineiros em relação à história da Região dos Lagos, principalmente as salinas e a Laguna de Araruama.



A exposição é itinerante e já foi exibida no Museu do Sal, localizado em São Pedro da Aldeia. Em Cabo Frio, passará pelo Mart e seguirá para a Praia do Siqueira. No dia 23 de fevereiro, retorna a São Pedro da Aldeia, na Associação dos Pescadores Artesanais e Sentinelas da Lagoa de Araruama.



Participam da exposição Alzira Rufino, Francisco Rodrigues, Ivo Barreto, Jozelir Batista, Juliana Cordeiro Alves, Marinaldo Conrado, Paulo César Pinheiro (Azeredo), Rafael Sampaio dos Santos, Reginaldo Reis e família, cujas histórias e vivências ajudam a construir uma memória coletiva sensível e enraizada no território da Lagoa de Araruama.



“Memórias Salgadas” estará em exibição, na Sala de Exposição Temporária, de 03 a 12 de fevereiro, durante os horários de visitação do Mart: de terça a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 14h. A entrada é gratuita e aberta ao público.



SERVIÇO



Inauguração “Memórias Salgadas: O Sal Corrói, a Lembrança Evoca”.

Data: 03 de fevereiro | Horário: 17h (entrada gratuita)

Período de exposição: de 03 a 12 de fevereiro | De terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 14h.

Local: MART – Largo de Santo Antônio, s/n°, Centro – Cabo Frio (RJ) – Antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos.