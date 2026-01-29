17 vereadores da Câmara Municipal Ascom
Orçamento 2026: vereadores de Cabo Frio destinam R$ 28,6 milhões em emendas impositivas
Cada parlamentar destinou R$ 1.683.778,23 para projetos prioritários na cidade
Orçamento 2026: vereadores de Cabo Frio destinam R$ 28,6 milhões em emendas impositivas
Cada parlamentar destinou R$ 1.683.778,23 para projetos prioritários na cidade
Mart, em Cabo Frio, recebe a exposição "Memórias Salgadas" sobre a Lagoa de Araruama
Abertura acontece na próxima terça-feira (3), às 17h, com palestra do historiador e pesquisador Pierre de Cristo
Missa de 7º dia da primeira-dama Aline Rabelo Azevedo será celebrada nesta sexta-feira (30), em Cabo Frio
Celebração acontece às 19h, na Igreja Matriz Auxiliar, e é aberta a familiares, amigos e à comunidade em geral
"TERROR DA BANDIDAGEM"/ Mauro Bernardo dá recado claro a facção que tentou invadir área pública de Cabo Frio
Secretário adjunto de Meio Ambiente aparece armado em vídeo, mostra placa do TCP e afirma que invasão não será tolerada
Polícia Civil prende suspeitos de furto de Jeep Compass no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio
Veículo avaliado em R$ 120 mil foi levado com uso de reboque, recuperado em São Pedro da Aldeia e devolvido ao proprietário
Polícia Civil prende homem por fraude em caixa eletrônico em shopping de Cabo Frio
Dispositivo irregular foi instalado em terminal bancário e causou débito indevido em conta de cliente, segundo a investigação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.