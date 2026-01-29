17 vereadores da Câmara Municipal - Ascom

17 vereadores da Câmara Municipal Ascom

Publicado 29/01/2026 17:52

Cabo Frio - Os 17 vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio destinaram R$ 28,6 milhões em emendas impositivas para o exercício de 2026. Os recursos serão investidos em obras, serviços e programas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, cultura, assistência social e desenvolvimento econômico. Cada parlamentar destinou R$ 1.683.778,23 para projetos prioritários na cidade.

As emendas impositivas se diferenciam das emendas comuns por terem execução obrigatória pelo Poder Executivo Municipal. Isso garante que os recursos destinados pelos vereadores sejam efetivamente aplicados nas áreas e projetos indicados, desde que estejam em conformidade com o orçamento municipal e a legislação vigente.

A maior parte dos recursos será destinada à área da saúde, com investimentos em estruturação e reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias de Saúde da Família (ESF), implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, além de programas especializados de atendimento. A educação também recebe investimentos significativos, com reformas de escolas, construção de quadras poliesportivas e aquisição de materiais pedagógicos.

Na área de infraestrutura urbana, as emendas contemplam revitalização de praças públicas, construção de novos espaços de lazer, manutenção de áreas verdes e mobiliário urbano em diversos bairros da cidade. A assistência social recebe recursos para a construção da Casa do Autista, Clínica-Escola do Autista, apoio à APAE e programas voltados a pessoas com deficiência, idosos e mulheres vítimas de violência.

“As emendas impositivas são instrumentos fundamentais para que cada vereador esteja atento às demandas da sua região e contribua de forma direta indicando onde o dinheiro público precisa ser investido. Cada parlamentar conhece de perto as necessidades dos bairros que representa e pode, através dessas emendas, garantir que recursos sejam destinados para resolver problemas reais da população. É a democracia representativa funcionando na prática, com transparência total sobre cada centavo investido”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Vaguinho (PL).