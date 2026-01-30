PescaReprodução
Cabo Frio convoca população para audiência pública sobre a Economia Azul
Encontro on-line vai apresentar e discutir propostas legislativas voltadas ao uso dos recursos marinhos e lagunares
Forte São Mateus, em Cabo Frio, recebe neste domingo (1°) a exposição "A Cidade Mais Bonita do Mundo"
Mostra segue aberta até 28 de fevereiro e amplia o diálogo artístico
Avenida na Praia do Forte terá interdição do trânsito para o Sesc Verão em Cabo Frio
Bloqueio ocorre entre a Praça dos Quiosques e a Praça da Cidadania nesta sexta (30) e sábado (31)
Parókia abre temporada de ensaios em Cabo Frio nesta sexta-feira (30)
Tradicional bloco cabo-friense completa 55 anos em 2026
Procon fiscaliza acessibilidade em comércios do Centro de Cabo Frio
Após denúncia, ação vistoriou cerca de 50 estabelecimentos e cobrou adequações para garantir atendimento a pessoas com deficiência
Cabo Frio divulga a programação oficial do Carnaval 2026
São mais de 60 blocos de rua do Centro a Tamoios, em uma festa diversificada e organizada
