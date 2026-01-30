Pesca - Reprodução

Publicado 30/01/2026 16:41

Cabo Frio - Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria Adjunta de Gestão Territorial e Economia Azul, Cabo Frio convoca a população para participar da audiência pública on-line sobre a Economia Azul. O encontro será realizado na terça-feira (10), às 18h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

A audiência tem como objetivo apresentar e debater o conjunto de leis voltado ao desenvolvimento da Economia Azul no município. O conceito envolve atividades de geração de emprego e renda a partir do uso dos recursos marinhos e lagunares, como pesca, turismo, aquicultura e biotecnologia.

As propostas de leis já foram discutidas em oficinas com a comunidade e seguem para a etapa de validação e contribuições finais da população.

O pacote legislativo está organizado em três eixos: a Política Municipal de Economia Azul, que estabelece diretrizes para os ecossistemas e para atividades econômicas; o Plano Municipal de Economia Azul (PMEA-IS), que reúne metas e projetos estruturantes; e a Lei de Apoio ao Cooperativismo, voltada ao fortalecimento de associações de trabalhadores e pequenos produtores.

“A Economia Azul não é apenas sobre o mar, é sobre o futuro das pessoas que vivem dele. Queremos unir a preservação da Laguna de Araruama e da nossa costa à criação de novas oportunidades de trabalho e inovação, fortalecendo modelos de negócio que valorizam o cooperativismo, além de promover capacitação e assistência técnica para que os grupos possam crescer e contribuir ainda mais para a economia da cidade”, destacou o secretário-adjunto de Gestão Territorial e Economia Azul, Matheus Monica.