TrânsitoAscom
A interdição ocorrerá no trecho entre a Praça dos Quiosques e a rotatória da Praça da Cidadania, em razão da realização da 8ª edição do Sesc Verão.
O fechamento da via está previsto para começar a partir das 13h desta sexta-feira. A interdição será coordenada pela Guarda Civil Municipal, responsável pelo ordenamento do tráfego, orientação a motoristas e pedestres e segurança viária durante o evento.
Os motoristas devem observar a sinalização instalada no local e utilizar rotas alternativas, conforme as orientações dos agentes. A medida é temporária e válida durante o período da programação.
A programação do Sesc Verão inclui apresentações musicais de Suel, na sexta-feira, e Buchecha, no sábado, a partir das 22h, no palco montado na Praça do Guta.
Antes dos shows, a partir das 16h, estão previstas atividades da Arena Esportiva do Sesc Verão 2026, na Praça das Águas, com ações recreativas, esportivas e educativas.
O evento é realizado pelo Sesc RJ, com apoio de sindicatos varejistas. Em caso de necessidade, a Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 153.
O mapa com o trecho interditado e as rotas alternativas pode ser consultado por meio do link disponibilizado: https://goo.gl/maps/kkBGbPJCW7UNp65S8 .
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.