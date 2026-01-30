Bloco Unidos da Parókia - Reprodução

Publicado 30/01/2026 15:50

Cabo Frio - O som da bateria e a alegria de reencontrar os amigos vão tomar conta da Rua Jorge Lóssio nesta sexta-feira (30). O Bloco Unidos da Parókia, a agremiação mais tradicional de Cabo Frio, dá início oficial à sua temporada de ensaios para o Carnaval 2026. O evento começa a partir das 19h.



Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do município, a festa do Parókia será marcada por um momento especial neste ano: o bloco celebra 55 anos de fundação e união entre foliões apaixonados. Sob o comando da jornalista e produtora cultural Fernanda Carriço, a agremiação prepara uma festa que promete unir gerações.



“E lá vai o Parókia para mais um carnaval inesquecível! Estamos ansiosos para proporcionar a melhor sexta-feira de janeiro com o nosso ensaio! Esperamos Cabo Frio em peso. Vale pedir que comprem cerveja na barraca do bloco e lembrar que não é permitida a entrada de garrafas de vidro. No mais, venham felizes e em paz para curtir o ensaio do mais amado da cidade”, convida a presidente do bloco.



A programação desta sexta-feira (30) é apenas o pontapé inicial. A partir dela, ao longo de fevereiro, os foliões poderão curtir semanalmente a festa que só o Parókia sabe fazer. O bloco realiza outro ensaio no dia 6 de fevereiro e um mega ensaio com o bloco Discaralha, no dia 13. O encontro entre esses dois blocos já é conhecido na cidade como “Discarókia”.



O esperado desfile oficial está marcado para o dia 15 de fevereiro (domingo de Carnaval) e, no dia 17 (terça-feira de Carnaval), acontece o “Concentra, Mas Não Sai”.



Os eventos contam com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Folia RJ 2026 Nº 10/2025 — Bloco Nas Ruas RJ 2026.

SERVIÇO: Carnaval 2026 com o Bloco Parókia



- Concentração: Rua Jorge Lóssio, 297 – Centro, Cabo Frio/RJ

- Horário: Sempre às 19h

Agenda Completa:



- 30/01 (Sexta-feira): Abertura dos Ensaios

- 06/02 (Sexta-feira): Ensaio

- 13/02 (Sexta-feira): Mega ensaio “Discarókia”

- 15/02 (Domingo de Carnaval): Desfile Oficial

- 17/02 (Terça-feira de Carnaval): Concentra, Mas Não Sai