Forte São Mateus - Reprodução

Forte São MateusReprodução

Publicado 30/01/2026 16:39

Cabo Frio - A exposição “A Cidade Mais Bonita do Mundo” recebe novos artistas neste domingo (1º), no Forte São Mateus, em Cabo Frio. A mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 28 de fevereiro.

Com curadoria de Reinaldo Caó, a exposição reúne obras produzidas a partir de diferentes técnicas e estilos, abordando aspectos da cidade de Cabo Frio. A proposta é apresentar interpretações artísticas sobre o município, a partir de paisagens e elementos culturais.

Passam a integrar a exposição os artistas plásticos M. Rocha, Miris Maia, Arthur Couto, H. Cravo, Renato Vovô, Rayra, Helou e Val.

“Cada artista traz uma interpretação única sobre o tema da exposição, ampliando o diálogo entre arte, território e pertencimento. As obras transitam entre o contemporâneo e o figurativo, explorando cores, formas e narrativas que reforçam o título da mostra, uma homenagem poética a Cabo Frio”, afirmou Reinaldo Caó, curador da exposição.

O Forte São Mateus funciona diariamente, das 8h às 18h, com entrada gratuita.