Publicado 30/01/2026 16:50

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realizou, na noite desta quinta-feira (29), mais uma edição da Operação Ruído Zero, desta vez no bairro São Cristóvão. A ação teve como objetivo reforçar a segurança no trânsito, garantir a ordem pública e reduzir a poluição sonora provocada por escapamentos adulterados, uma das principais reclamações de moradores.



Durante a operação, 44 motocicletas foram abordadas pelas equipes de fiscalização. Como resultado, três motos foram removidas para o depósito público, duas foram regularizadas no local, um veículo foi apreendido e uma pessoa foi conduzida à delegacia por porte de substâncias ilícitas.



A ação integrada contou com a atuação da Guarda Civil Municipal, por meio dos grupamentos da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), do Tático Móvel (GTM) e de agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). A fiscalização foi direcionada a motocicletas, motonetas e ciclomotores que apresentavam irregularidades em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



De acordo com a Prefeitura, os agentes atuaram de forma técnica e preventiva, verificando situações como escapamentos fora dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ausência ou adulteração de placas, condução sem capacete ou com equipamentos de segurança inadequados, além de outras infrações previstas na legislação.



A Operação Ruído Zero integra o conjunto de ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública voltadas à promoção do bem-estar da população, ao combate à poluição sonora e à construção de um trânsito mais seguro e organizado em Cabo Frio.