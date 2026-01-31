126º DP - Reprodução

126º DPReprodução

Publicado 31/01/2026 21:25

Cabo Frio - Três pessoas, com idades de 19, 19 e 30 anos, foram presas nesta sexta-feira (30) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar no bairro Tangará, em Cabo Frio.

As equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 1ª e 6ª Companhia do 25º BPM realizavam patrulhamento no bairro Grande Jardim Esperança como parte da Ordem de Operação Força Total nº 029/2026, voltada a coibir disputas territoriais entre facções criminosas.

Durante a ação, os policiais abordaram um veículo Renault Sandero prata que seguia do bairro Tangará em direção à Reserva do Peró, suspeito de transportar integrantes de facção criminosa com intenção de atacar rivais. Dentro do carro estavam três pessoas, uma delas já conhecida da polícia por envolvimento em homicídios recentes.

Na revista, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de 9mm (sendo um alongado), totalizando 44 munições, uma faca, dois celulares e o veículo Renault Sandero prata, placa PWH 5C75.

Os três suspeitos foram levados para o 126º DP e permanecem detidos por porte ilegal de arma de fogo.