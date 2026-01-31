EducaçãoAscom
Educação de Cabo Frio divulga resultado da análise de inscrições do 2º grupo de convocados do Processo Seletivo
Candidatos podem conferir resultados de análise documental e recursos do segundo lote
"Presente Às Águas" chega à 20ª edição celebrando o Dia de Iemanjá em Cabo Frio
Evento acontece neste domingo (1º) e na segunda-feira (2) e reúne manifestações religiosas e culturais, com cortejos, apresentações e entrega de oferendas ao mar
Operação Ruído Zero aborda 44 motos em Cabo Frio e reforça combate a escapamentos irregulares
Fiscalização no bairro São Cristóvão teve foco na segurança viária, na ordem pública e na redução da poluição sonora
Cabo Frio convoca população para audiência pública sobre a Economia Azul
Encontro on-line vai apresentar e discutir propostas legislativas voltadas ao uso dos recursos marinhos e lagunares
Forte São Mateus, em Cabo Frio, recebe neste domingo (1°) a exposição "A Cidade Mais Bonita do Mundo"
Mostra segue aberta até 28 de fevereiro e amplia o diálogo artístico
Avenida na Praia do Forte terá interdição do trânsito para o Sesc Verão em Cabo Frio
Bloqueio ocorre entre a Praça dos Quiosques e a Praça da Cidadania nesta sexta (30) e sábado (31)
