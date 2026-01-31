Educação - Ascom

Publicado 31/01/2026 21:16

Cabo Frio - A Secretaria de Educação de Cabo Frio divulgou o resultado final da análise documental e dos recursos apresentados pelos candidatos convocados no segundo lote do Processo Seletivo Simplificado.

A relação das inscrições consideradas aptas, inaptas, ausentes e indeferidas está disponível no Edital nº 022/2026, publicado no Diário Oficial do município de Cabo Frio.

O resultado do segundo lote contempla os cargos de assistente social, motorista, secretário escolar, nutricionista e psicólogo. As vagas estão distribuídas entre o grupo 1, referente às Escolas Quilombolas; o grupo 2, das Escolas de Tamoios; e o grupo 3, das Escolas de Cabo Frio (Central e Grande Jardim).

A classificação dos candidatos foi definida a partir da avaliação de títulos e da experiência profissional, com base na documentação apresentada no ato da inscrição.

As convocações ocorrem de forma gradativa, conforme a necessidade da rede municipal de ensino de Cabo Frio, respeitando a ordem de classificação. O Processo Seletivo Simplificado segue as normas estabelecidas no Edital nº 095/2025.