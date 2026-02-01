Praia do Peró passa por ação de ordenamento - Ascom

Praia do Peró passa por ação de ordenamentoAscom

Publicado 01/02/2026 23:12

Cabo Frio - Foi realizada, neste sábado (31), uma ação de ordenamento na Praia do Peró, em Cabo Frio. A iniciativa faz parte do trabalho diário de orientação e fiscalização nas praias do município, com reforço durante o fim de semana.



A operação contou com a presença do secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; do secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá; do inspetor-adjunto do Grupamento Operacional do Peró, Franklin Floriano; e do inspetor-adjunto Ricardo Medina, da Guarda Marítima e Ambiental.



Equipes da Guarda Civil Municipal, da Guarda Marítima e Ambiental, da Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima circularam pela praia para orientar banhistas e esclarecer dúvidas sobre normas de convivência.



Entre os temas abordados estiveram o uso de aparelhos sonoros, a entrada de garrafas e utensílios de vidro, a prática de esportes com bola fora dos horários permitidos e a atuação de ambulantes sem licença. Drones foram utilizados para auxiliar no monitoramento da área.



Durante a ação, banhistas foram orientados a descartar garrafas de vidro armazenadas em caixas térmicas, a não utilizar equipamentos sonoros com amplificadores e ambulantes sem licença receberam orientação para regularização.



O turista Vitor Santos, de Petrópolis, comentou a fiscalização: “Estou achando maravilhoso esse patrulhamento. Durante a semana toda a gente percebe uma fiscalização intensa aqui. Estão de parabéns pelo trabalho.”



A turista Lorena Malhães também falou sobre a iniciativa: “Estou gostando muito desse novo ordenamento da praia. Fica mais tranquilo, a gente tem mais espaço e o ambiente melhora. Acho que foi muito positivo.”



Lilian Leal, moradora de Niterói e frequentadora do Peró há mais de 25 anos, comentou sobre a importância das regras: “Amamos esse lugar e ficamos muito felizes com essa iniciativa, principalmente em relação às caixas de som e aos jogos com bola. Algumas pessoas sempre desobedecem, mas é perigoso, já levei bolada. Muito bom o trabalho.”



O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, afirmou que o trabalho é contínuo. “As ações de fiscalização são rotineiras e vão continuar todos os dias. A fiscalização envolve orientação, e a população já começou a compreender que respeitar as regras melhora a convivência e permite que todos aproveitem melhor a praia”, disse.



Irregularidades podem ser comunicadas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.